20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Bursa'da, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere vurdu. Arkasından gelen aracın da duramayarak çarptığı otomobilde yolcu olan 20 yaşındaki kız, kazada feci şekilde can verdi. Kaza, dün sabaha karşı 05.30'da İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, Doğanköy mevkiinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 16 J 2173 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Arkasından gelen B.A. idaresindeki 06 FD 6595 plakalı otomobilin de çarptığı aracın yolcu koltuğunda oturan henüz 20 yaşındaki C.Ö. (20) adlı kız, araçtan fırlayarak orta bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, talihsiz kızın olay yerinde öldüğünü belirledi. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalelerini yaptığı araç sürücüleri B.A. ve M.K, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.