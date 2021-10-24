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Haberler İzmir Ev tipi zehir serası!

Ev tipi zehir serası!

Ev tipi zehir serası!

24.10.2021

İZMİR'İN Buca ilçesinde ev içerisine kurdukları serada uyuşturucu imal ettikleri belirlenen şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan incelemede evin içine çadır kurulduğu, çadırın içine de sera düzeneği yerleştirilip uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlendi. Ekipler, sera düzeneği ve kenevir bitkilerine imha edilmek üzere el koydu.

KAMERALAR KAYDETTİ
Operasyon anları kameralara da yansıdı. Gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili M.K.K. ve S.N.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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