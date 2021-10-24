FETÖ soruşturmasında 82 kişi tutuklandı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir merkezli 41 ilde yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik 19 Ekim Salı günü düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü muvazzaf 48 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 110 askeri okul öğrencisi toplam 158 şüpheliden 142'si gözaltına alındı.

GÖZALTINA alınanlardan 7'si sağlık durumu, 1'i mükerrer soruşturma, 5'i de şüpheli durum nedeniyle serbest bırakıldı. 40 kişi ise şüpheli faydalı itirafçılık nedeniyle serbest kaldı. İşlemleri tamamlanan 89 şüpheli, 1'i adli kontrol, 88'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Bunlardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 82 şüpheli tutuklandı.

FETULLAH GÜLEN'İN KİTAPLARINI SATMAYA ÇALISIRKEN YAKALANDI

TRABZON İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu Fetullah Gülen'e ait kitapların internet üzerinden satışının yapıldığı tespit edildi. A.N.A. (24) isimli kadın tarafından kitapların satışının yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri şahsın Sürmene'deki evinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 2 adet hard disk ve 1 adet sim kart ele geçirilirken, A.N.A. isimli kadın gözaltına alındı.