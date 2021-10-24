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Haberler İzmir İzmir’de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı

İzmir’de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı

Son dakika haberi...İzmir'in Urla ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı
AA

24.10.2021, 20:50

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.A'nın (59) Urla'ya geldiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü Zafer Caddesi'nde kullandığı otomobilde yakaladı.

İşlemin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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