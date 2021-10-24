İzmir’de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.A'nın (59) Urla'ya geldiğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü Zafer Caddesi'nde kullandığı otomobilde yakaladı.
İşlemin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe!
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