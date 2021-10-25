Bilfenliler bilimde de adından söz ettiriyor

BİLFEN Ortaokulu öğrencileri, sosyal başarılarının yanı sıra bilimsel faaliyetlerle de adlarından söz ettirmeye devam ediyor. TÜBİTAK projeleriyle başarılara imza atan Bilfen Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları projelerle hem Türkiye 1'inciliği hem Türkiye 2'nciliği elde ederek okullarına büyük gurur yaşattı.

ÖDÜLLER VARANK'TAN

BİLFEN İzmir Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Alp Özpamir, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda teknolojik tasarım alanında Türkiye birincisi oldu. "NİTAMS-Akıllı Musluk" projesiyle yarışmada büyük bir başarıya imza attı.

BİLFEN İzmir Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Damla Pelit ise "Doğal Korunma" projesiyle TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında Türkiye ikincisi oldu. Bölge sergilerine katılan 1.453 proje arasından finale kalan 204 proje arasında yerini alan öğrenciler Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı.