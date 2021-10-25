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Haberler İzmir Bisiklet yollarının güvenliği Beyaz Kırlangıçlar’a emanet

Bisiklet yollarının güvenliği Beyaz Kırlangıçlar’a emanet

Bisiklet yollarının güvenliği Beyaz Kırlangıçlar’a emanet

25.10.2021

İzmir'de oluşturulan "Beyaz Kırlangıçlar" isimli bisikletli trafik polisleri, bisiklet yollarında güvenliği sağlamak için pedal çeviriyor. "Beyaz Kırlangıçlar" trafik timinde, 1 komiser ve 10 polis memuru görev yapıyor.

34 KİLOMETRELİK DEVRİYE
"BİSİKLET kenti olma" hedefi bulunan İzmir'de, körfez kıyısındaki yaklaşık 34 kilometrelik bisiklet yolunun güvenliğini sağlayan tim, Bostanlı-Karşıyaka, Alsancak-Konak ve İnciraltı-Balçova hattında 12.00 - 23.00 saatleri arasında devriye görevi gerçekleştiriyor. Tim, bisiklet yollarının kullanımı konusunda sürücüleri bilinçlendirmenin yanı sıra motorlu araçların bu yollara girmesine karşı da önlem alıyor. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kentte bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için "Beyaz Kırlangıçlar" projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bisikletin ülkede genellikle gezi ve spor amacıyla kullanıldığını ifade eden Özsagulu, "İzmir'de bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için destekleyici çalışmalara başladık. Bisiklet yolunu hem motorlu araçlardan hem yayalardan muhafaza etmeye çalışıyoruz" dedi.

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