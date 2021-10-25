Elektrik telleri tehlike saçıyor

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yer altına alınmayan elektrik telleri bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Kentin birçok ilçesinde elektrik telleri yeraltına alınmasına rağmen Güzelbahçe'de bu işlemin yapılmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLİ

Mahalleden geçen kamyonların tellere takılabileceğini belirten Güzelbahçeliler, "Bir an önce tellere çözüm bulunmalı" dedi. Yetkili kurumlara gerekli şikayetleri yaptıklarını dile getiren mahalle sakinleri, "1 yıl önce bu bölgeye doğalgaz geldi. Fakat doğalgazın geldiği diğer ilçelerde elektrik telleri yer altına alındı. Bizim mahallemizde ise ne elektrik telleri ne de internet kabloları yeraltına alınmadı. Bu bölgeden sürekli büyük kamyonlar ve arabalar geçiyor, bu kablolara takılıyor. Bazı kablolar hemen hemen yerlerde. Sokakta oynayan çocuklarımız için tedirginiz" sözleriyle bu sorunun bir an önce çözülmesini istediler.

VATANDAŞ İHBAR HATTI - 0506 225 03 44