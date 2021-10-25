Hem kansere hem de depreme çalım attı

İZMİR'DE geçen yıl meydana gelen 6.6'lık depremin yıldönümüne günler kala, Rıza Bey Apartmanı'ndan kaçarak enkaz altında kalmaktan kurtulan Olcay Maşa (46), o anları anlattı. Maşa, 37 kişinin yaşamını yitirdiği binadan yara almadan kurtuldu. 1995 yılında, 2 yıl tedavi görüp lenf kanserini yenen Olcay Maşa, ikinci kez ölümden kurtulduğunu söyledi. Maşa, "Depremin birkaç saniye öncesinden Seferihisar'daki kız kardeşimi görüntülü aramıştım. Görüntüdeki kardeşim 'abla, deprem oluyor' dedi. Bizim en büyük şansımız; görüntülü konuşmada depremi önceden görüp kaçmamız oldu" dedi.