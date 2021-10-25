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İzmir'de ESHOT otobüsü gelin arabası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs şoförlüğü yapan Ayşe Akyol ve Selim Akpınar, bir ömür mutluluğa “Evet” dedi. Çiftin gelin arabası da bir otobüs oldu.