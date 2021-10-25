İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nde iki yıl önce iş başı yapan Ayşe Akyol ile kurumun eski şoförlerinden Selim Akpınar'ın mesai arkadaşlığı, hayat arkadaşlığına dönüştü.
Meslektaşlarının, ESHOT Gediz Atölyesi'nde süslediği "gelin otobüsü", gelin Ayşe Akyol'u evinden aldı. Kısa bir şehir turunun ardından çiftin nikahı Kültürpark Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı.
İzmir'de ESHOT otobüsü gelin arabası oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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