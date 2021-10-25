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İzmir'de ESHOT otobüsü gelin arabası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs şoförlüğü yapan Ayşe Akyol ve Selim Akpınar, bir ömür mutluluğa “Evet” dedi. Çiftin gelin arabası da bir otobüs oldu.

İzmir’de ESHOT otobüsü gelin arabası oldu
İHA

25.10.2021, 12:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nde iki yıl önce iş başı yapan Ayşe Akyol ile kurumun eski şoförlerinden Selim Akpınar'ın mesai arkadaşlığı, hayat arkadaşlığına dönüştü.



Meslektaşlarının, ESHOT Gediz Atölyesi'nde süslediği "gelin otobüsü", gelin Ayşe Akyol'u evinden aldı. Kısa bir şehir turunun ardından çiftin nikahı Kültürpark Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı.

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