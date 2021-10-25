Kaldırımdaki molozlar 1 aydır kaldırılmıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokağa bırakılan molozlar mahalleliyi çileden çıkarttı. Kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasına gece saatlerinde bırakılan molozlar için belediyeye şikayette bulunan Karşıyakalı vatandaşlar, sonuç alamadıklarını söylediler.

"İZMİR'E YAKIŞMIYOR"

İzmir'de gelişi güzel bir şekilde sokaklara bırakılan molozlara bir yenisi de Karşıyaka'da rastlandı. Bahariye mahallesinde 1732 sokakta yaşayan vatandaşlar, kaldırıma bırakılan molozlar nedeniyle oluşan görüntüden rahatsız olduklarını dile getirdi. Yaklaşık bir aydır molozların kaldırılmadığını belirten mahalle sakinleri, "Muhtemelen bu molozlar mahallede yapılan bir ev tadilatından kalma. Bir aya yakındır kaldırımda duruyor. Ne bunu atanlar gelip kaldırdı ne de belediye bu konuda bir çalışma başlattı. Bu çağda İzmir'e bu görüntüler yakışmıyor" diyerek tepki gösterdiler.