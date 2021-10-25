Selvitopu’na yurt teşekkürü

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından 2 yıl önce kente kazandırılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, burada kalan öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki yurtta öğrencilerin yakın ilgisiyle karşılanan Selvitopu, "Sizler ailelerinizin bize emanetisiniz. Sizleri aile ortamınızdaymış gibi ağırlamak, rahat ettirmek bizlerin görevi. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda, çekinmeden yurt yöneticilerimize iletin" dedi.

EĞİTİME DESTEK SÜRECEK

KONUŞMASINDA öğrencileri pandemi koşullarına uymaları konusunda da uyaran Selvitopu, "Biz de yurdumuzda bu koşulları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Belediye olarak eğitime özel önem verdiklerini vurgulayan Selvitopu, şöyle konuştu: "İlçemizdeki okulların bakım ve onarımlarını yapmaya, KARBEM dersanemiz aracılığıyla öğrencilerimizi desteklemeye kadar olanaklarımız ölçüsünde eğitimin yanında olmaya çalışıyoruz. İlkokula başlayan öğrencilerimize 'Eğitim Kart' dağıtarak kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyoruz. Bütün amacımız Atatürk'ün bu ülkenin geleceğini emanet ettiği gençlere sahip çıkmak. Çünkü hepimizin bu ülkeye, şehit ve gazilerimize vefa borcu var. Geleceğin idarecileri olacak sizler ne denli donanımlı olursanız ülkeye o kadar yararınız olur. Yurdu da bu bakış açısıyla yaşama geçirdik. Gelecek yıllarda olanaklarımız ölçüsünde yenilerini yapmak için gayret edeceğiz."



277 YATAK KAPASİTELİ

BAŞKAN Selvitopu, "Şimdi 277 öğrencimizi yüksek standartlı bu yurtta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin gelişmesi için de belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.