Sosyal medyada gündem olmuştu! Vali Köşger duyurdu; o gence sahip çıkıldı

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batuhan evladımız ilgili emniyet birimlerimiz tarafından bulunmuş ve Karşıyaka Güçsüzler Yurduna yerleştirilmek üzere teslim edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 2 aydır parkta uyuduğu belirtilen gencin fotoğrafları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılmış ve genç için yardım talep edilmişti.