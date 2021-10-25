Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batuhan evladımız ilgili emniyet birimlerimiz tarafından bulunmuş ve Karşıyaka Güçsüzler Yurduna yerleştirilmek üzere teslim edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Yaklaşık 2 aydır parkta uyuduğu belirtilen gencin fotoğrafları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılmış ve genç için yardım talep edilmişti.
Sosyal medyada gündem olmuştu! Vali Köşger duyurdu; o gence sahip çıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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