Yeşildere halkını dönüşüm heyecanı sardı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İzmir programında, Konak ilçesinde bulunan Yeşildere bölgesinde örnek bir dönüşüm projesi başlatacaklarını duyurdu. Görüntüsüyle dikkat çeken Yeşildere bölgesi için "İzmir'e yakışmadığını düşünüyorum" diyen Kurum, "Yeşildere bölgesinde inşallah örnek bir dönüşüm projesi yapacağız. 500 konutla başlayacağız. Etap etap da o dönüşüm projelerini yürütmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.





ÖN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakan Kurum'un müjdesinin ardından bölgede oturan vatandaşları kentsel dönüşüm heyecanı sardı. Projenin ön çalışmasının başladığını söyleyen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da bölgeyi ziyaret etti. Başdaş, Yeşildere için başlatılacak kentsel dönüşümün tüm İzmir'e örnek bir proje olmasını hedeflediklerini bildirdi. Başdaş, projenin İzmir'e örnek olmasını hedeflediklerinin altını çizerek, buradaki görüntü kirliliğinin sona ereceğini umduklarını söyledi.



KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ

Başdaş, "Bakıldığında burası neresi diye merak edenler olabilir. Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri İzmir'den bahsediyoruz. Burası Vezirağa, Lale ve Küçükada'yı kapsayan bir bölge ve kaderlerine terk edilmiş. Sanki savaştan çıkmışız gibi bir durum hakim burada. Biz altı ay önce belediye başkanına burası hakkında çağrıda bulunduk. Yapamıyorsanız bırakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapsın dedik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradan geçerken bu görüntüyü gördü. İzmir'e ve Türkiye'ye yakışmayan bir görüntü olduğunu söyleyerek talimatı verdi. Buradaki halk da bu karardan çok memnun. Biz de memnunuz; çünkü bu görüntüyü Konak ve İzmir'e yakıştırmıyoruz. İnşallah örnek bir proje olur ve İzmir'in her tarafına Bakanlığımız el atar" dedi. Bakanlığın Yeşildere için kentsel dönüşüm gerçekleştirileceği kararını yerinde bulan vatandaşlardan İsmail Bilgiç (71), "1961 yılından beri Yeşildere'de oturuyorum. Kentsel dönüşümün burası için çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Mahfuz haklarımızın korunmasını talep ederek, kentsel dönüşüm kararını olumlu karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.





KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK

PROJENİN ön çalışmasının gerçekleştirilmeye başlandığına vurgu yapan AK Parti'li Başdaş, "Burası hakkında daha yeni talimat verildi ve bir ön çalışma gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz bu hafta burada bir araştırma yaptı. Projenin detaylarının bir iki ay içerisinde netleşeceğini düşünüyoruz. Bayraklı'da bin 600 konutu bir sene içerisinde teslim ettik bildiğiniz gibi. Tahmin ediyorum ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buraya girdiğinde, kentsel dönüşümün ardından bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edecektir" açıklamasında bulundu.