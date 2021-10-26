Alsancak’ta gürültü kirliliği uyutmuyor

İZMİR'İN Konak ilçesi Alsancak semtinde oturan vatandaşlar, bazı eğlence mekanlarının müzik ve saat sınırlamasına uymadığını iddia etti. Alsancak 1453 Sokak'ta eğlence mekanı sahipleri ile bu konuda konuştuklarında tehdit edildiklerini de öne süren vatandaşlar, "Sokağa rastgele masa sandalye attıkları yetmiyormuş gibi bir de sabah 4-5'e kadar müzik yayını yapıyorlar. Sabaha kadar uyuyamıyoruz" dedi.

'BAŞ EDEMİYORUZ'

VATANDAŞLAR, "Mahalle sakinleri olarak uzun süredir bu sorun ile karşı karşıyayız. Bazı eğlence mekanı sahipleri adeta burada çeteleşmiş durumda. Yapılan müzik yayınları o kadar yüksek ki adeta binamız titriyor. Kendilerini çok kez uyardık ancak tehditvari konuşmalarla hep uzaklaştırıldık. İlgili makamlara şikayetimizi ilettik ancak hiçbir sonuç alamadık. Bu sokakların asıl sahipleri burada oturan halktır ve diğer cadde ve sokaklarda oturanlar gibi bizim de huzura ihtiyacımız var. Mahalle sakinleri olarak uzun yıllardır ikamet ettiğimiz sokakları gelip işgal eden, hatta çeteleşen bu kişilerle artık baş edemiyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI

BELEDİYE KAFESİ CEP YAKIYOR

İZMİR Gaziemir'de oturan vatandaşlar, 2 bin 800 metrekarelik açık alan üzerine kurulan 420 metrekarelik Porta Gaziemir isimli belediye şirketine ait tesisteki kafe ve restoran fiyatlarının çok yüksek olduğundan dert yandı.

GAZİEMİR Belediyesi'nin halkın kaliteli ve ucuz hizmet alacağı iddiası ile açtığı Porta Gaziemir isimli kafe ve restoranlardaki fiyatların cep yaktığı öne sürüldü. Belediye şirketi tarafından işletilen kafe ve restoranlardaki fiyatların çok fahiş olduğunu belirten vatandaşlar, "Belediye şirketinin kar amacı güderek diğer kafe ve restoranlara göre fahiş fiyatla bizlere ürün satmasını hiç doğru bulmuyoruz. Fiyatların yeniden gözden geçirilmesi lazım" dedi.

BU NASIL TARTAN PİST?

İZMİR Ödemiş'te, Kültür Park'ın çevresini saran 950 metrelik tartan pistin son derece bakımsız olduğunu belirten vatandaşlar, "Bu nasıl pist? Adeta yamalı bohça gibi. Bozuk zemin koşu ve yürüyüş yapanları zorluyor" dedi. Kültür parkın doğal güzellikleri ve dinlenme alanları ile kentin cazibe merkezlerinden biri olduğunu ifade eden bölge halkı, "Tesis yapmak kadar o tesisi korumak ve bakımını yapmak da önemlidir. Yıllar sonra kaliteli tartan piste kavuşan Ödemişlilerin sevinci kısa sürdü. Yetkililerden, bozulan bölümleri bir an önce tamir edip, bakımını da düzenli şekilde yapmasını istiyoruz" diye konuştular.

NADİR UYSAL