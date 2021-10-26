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Haberler İzmir ‘Deprem konutları örnek olsun’

‘Deprem konutları örnek olsun’

‘Deprem konutları örnek olsun’

26.10.2021

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin yıldönümüne sayılı günler kala, deprem konutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, yapılan konutların 2019 deprem yönetmeliğine uygun olacağını ve güvenli olmayan binalar için de örnek olmasını istediklerini söyledi.

Depremzede vatandaşların mağdur olmamaları için konutlara yerleşene kadar kira yardımları da yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Bu kira yardımları da konutlar teslim edilene kadar devam edecek. Bu projelerin, güvenli olmayan binalar için de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

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