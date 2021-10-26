Eve yapılan baskında kaçak sigara ele geçirildi

İZMİR'İN Urla ilçesinde bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 filtreli içime hazır sigaranın yanı sıra çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Güvenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde kaçak sigara alışverişi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, 13 bin 500 filtreli sigara, 9 bin şeffaf paket, 2,5 kg açık tütün, 8 pipo tütünü, 4 elektronik sigara likiti ve 2 elektronik sigara ve şarj cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli M.E. (48) ekipler tarafından gözaltına alındı.

DİĞER