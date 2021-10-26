  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Eve yapılan baskında kaçak sigara ele geçirildi

Eve yapılan baskında kaçak sigara ele geçirildi

Eve yapılan baskında kaçak sigara ele geçirildi

26.10.2021

İZMİR'İN Urla ilçesinde bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 filtreli içime hazır sigaranın yanı sıra çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Güvenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde kaçak sigara alışverişi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, 13 bin 500 filtreli sigara, 9 bin şeffaf paket, 2,5 kg açık tütün, 8 pipo tütünü, 4 elektronik sigara likiti ve 2 elektronik sigara ve şarj cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli M.E. (48) ekipler tarafından gözaltına alındı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eve yapılan baskında kaçak sigara ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.