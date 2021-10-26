Genç girişimciler oyun için buluşacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Digi Game işbirliğiyle düzenlenecek 'Publish the Game(Jam)' etkinliğiyle oyun geliştirme tutkunları 29-31 Ekim tarihlerinde bir araya gelecek. Gamejam - Hızlandırılmış Oyun Geliştirme etkinliğine, Türkiye'nin farklı illerinden gelecek toplam 25 kişinin olduğu 8 takım katılacak. Etkinlik başlamadan önce bir tema duyurusu yapılacak ve bu tema üzerine 48 saat boyunca kuleizmir'de çalışacak olan ekipler, etkinlik sonunda çıkan oyunların sunumlarını gerçekleştirecekler. Katılan her ekibe 1.000 TL katılım primi ve asset pack desteği Digi Game tarafından verilecek.

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