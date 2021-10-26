Hapis cezası bulunan kadın terörist İzmir’de yakalandı

URLA İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde cadde üzerinde M.A. (59) isimli kadının kullanmış olduğunu tespit ettikleri aracı durdurdu. Araçta yakalanan ve hakkında PKK üyesi olmaktan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞER