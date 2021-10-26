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Haberler İzmir Hapis cezası bulunan kadın terörist İzmir’de yakalandı

Hapis cezası bulunan kadın terörist İzmir’de yakalandı

Hapis cezası bulunan kadın terörist İzmir’de yakalandı

26.10.2021

URLA İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde cadde üzerinde M.A. (59) isimli kadının kullanmış olduğunu tespit ettikleri aracı durdurdu. Araçta yakalanan ve hakkında PKK üyesi olmaktan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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