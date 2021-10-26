İzmir’de bu yıl yaklaşık 82 bin gıda denetimi gerçekleştirildi

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile bir grup gıda denetçisi, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde dondurulmuş pizza ve börek çeşitleri üreten tesisi denetledi.

Ekip, genel ve özel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, atıkların bertarafını ve nakliye sürecini inceledi.

Mustafa Özen, denetimin ardından AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında 28 Ekim'e kadar kent genelinde bulunan işletmeleri denetleyeceklerini söyledi.

İzmir genelinde 5 bin 250 üretim yeri olduğunu belirten Özen, "361 denetim ekibiyle yoğun bir program uygulayacağız. Denetimler güzel gidiyor herhangi bir sorunla karşılaşmadık. İlimizde gıdaya yönelik işletme sayımız 45 bin 250 civarında. 2021 yılında gerek Bakanlığımız gerekse İl Müdürlüğümüzün 'Her işletmeye yılda 2 kere gidilecek' talimatı üzerine, yaklaşık 82 bin denetim gerçekleştirdik. Şu ana kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin liralık idari yaptırım cezası uyguladık." diye konuştu.

Mustafa Özen, alışveriş yaparken ya da sonrasında olumsuz durumla karşılaşan tüketicilerden, Alo 174 Gıda Hattı'na veya "0501 174 0 174" numaralı telefona ihbarda bulunmalarını istedi.