  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İzmir'de feci kaza! Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma aracı ile sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2'si jandarma eri toplam 4 kişi yaralandı.

İzmir’de feci kaza! Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
İHA

26.10.2021, 15:59

Korkunç olay, İzmir'in Kiraz ilçesi Şemsiler Mahallesi yeni çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hasan Sarı (25) yönetimindeki 35 BD 573 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen askeri personelin kullandığı 35 JAA 677 plakalı resmi jandarma aracı, trafik ışıkların bulunduğu mevki'ide çarpıştı.

Jandarma aracı çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir müstakil eve girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile jandarma aracında bulunan 2'si er 1'i sivil toplam 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Hasan Sarı, olay yerine gelen ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma aracında bulunan ve ifadeye götürülen Sami Doğru (72) da önce Kiraz Devlet Hastanesine ve daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 askeri personelin de Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Yaralı erlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de feci kaza! Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.