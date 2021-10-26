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İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 12 şüpheliye işlem

İzmir'de kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan 11 kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Olaylarla ilgili 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

İzmir’de kaçakçılık operasyonları: 12 şüpheliye işlem
İHA

26.10.2021, 13:52

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ekim tarihleri arasında kent genelinde 11 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, 122 bin makaron, 19 bin 300 adet sarma sigara, 199 kilogram tütün ve nargile tütünü, 261 paket sigara sarma kağıdı, 7 bin 50 adet mentol topu, 25 adet kalem nargile, 11 adet elektronik sigara, 90 adet elektronik sigara, 8 adet cep telefonu, 128 adet cep telefonu camı ve 109 bin 500 litre katkılı akaryakıt ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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