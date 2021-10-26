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Haberler İzmir İzmir'de tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar ve personel tahliye edildi

İzmir'de tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar ve personel tahliye edildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, özel bir tıp merkezinde çıkan yangın paniğe yol açarken, hastalar ve çalışanlar tahliye edildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında can kaybının olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

İzmir’de tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar ve personel tahliye edildi
İHA

26.10.2021, 17:10

Son dakika edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan 5 katlı özel bir tıp merkezinin zemin katında çıktı.

İddialara göre röntgen odasındaki kontrol panelinde yangın başladı. Yangına, tıp merkezi personeli tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, bu sırada hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.

Binadaki personel ve hastalar da kontrol amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, paniğe sebep olan yangını hemen kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında can kaybının olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

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