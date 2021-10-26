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İzmir'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

21 Ekim'de gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir’deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA

26.10.2021, 12:54

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 21 Ekim'de gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, aralarında HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y'nin de bulunduğu 15 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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