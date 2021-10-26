“Revizyonu ötelemek İzmir’e ihanettir”

İzmir'de geçtiğimiz yıl yaşanan 6.6'lık depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı Bayraklı'ya verilen yüzde 30 emsal artışı kararı tartışma yarattı. AK Parti ve MHP grubunun meclise verdiği 4 sayfalık İzmir genelinde kentsel dönüşüm önergesinin oy çokluğu ile 'dilek ve temenni' olarak kabul edildiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, birçok kent gibi İzmir'in de plansız olduğuna dikkat çekti. Bir yerin planlı olması için yalnızca yürürlükte bir imar planı bulunmasının yeterli olmadığının altını çizen Boztepe, "Çarpık kentleşmeyi legal hale getirmiş olan ıslah planlarını kanıksayarak gerçek ve geçerli plan kabul etmek, bu planların geçerliliğinin rehavetiyle revizyon ihtiyacını görmezden gelmek ve ötelemek kentimize yapılacak en büyük ihanettir" diye konuştu.

DAHA ÖTEYE GİTMEYECEK

Kentin önemli bölümünün ıslah planları ile yapılaşmış ve gelişimini hala 1980'li yılların imar planları üzerinden sürdürdüğünü söyleyen Boztepe, İzmir'de yüzde 60'ı gecekondudan oluşan ve acil yenilenmesi gereken 300 binden fazla bağımsız hane bulunduğunu belirtti. Boztepe, "Bugün ne yazık ki yasal mevzuatın belirlemiş olduğu kriterlerin dışında olduğunu bile bile, dava açılmaya ve iptal edilmeye mahkum bir şekilde, geleceği düşünmeyen, günü kurtarmak amaçlı alınan karar, deprem riski yaşayan bu kente zaman kaybettirmeye devam ederken sorunları yerinde daha da büyütmekten öteye gitmeyecek" ifadelerine yer verdi.

KÖKTEN ÇÖZÜM GEREKİYOR

Herhangi bir sosyal donatı ve teknik altyapı yatırımı yapılmaksızın, kentlisine yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları, otopark alanları, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel alanları kazandıramayan bir anlayış olduğunu savunan Boztepe, şöyle konuştu: "İzmir'in kanayan yarası olan çarpık şehirleşme sorununu hiçbir mekansal plan kararı yaratmadan yalnızca birkaç cümleye sıkıştırılmış bir şekilde plan notu ile çözülmeyecek gibi aksine bir çığ gibi büyütecektir. Gündeme gelen ve kamuoyunda tartışılan emsal artışı önerisi kamuoyu baskısı ve siyasi müdahalelerle hiçbir bilimsel altyapısı ve mevzuat karşılığı planlarının yanı sıra, kentimiz için artık nefes alınamaz noktaya gelmiş, çarpık kentleşmeye de kökten çözüm getirilmesi kaçınılmaz olmuştur."

"BİRLİKTE EYLEME GEÇMELİYİZ"

BİR takım siyasi kaygıların hesabıyla günü kurtarma amacı güden söylemleri bırakıp harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Boztepe, "İtfaiyenin ve ambulansın giremediği, çocukların koşup oynayamadığı, bireylerinin; güvenli yaya ulaşım özgürlüğünün yok olduğu, araçlarını koyacak yer bulamadığı, mahalle kültürlerini, ortak yaşam ve paylaşım alanlarını kaybettiği, binalardan oluşan beton labirentler içinde nefes alamadığı şehrin ilgili tüm aktörleriyle birlikte ve ivedi bir şekilde eyleme geçmeliyiz" dedi.