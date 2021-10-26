Vali Köşker son rakamları açıkladı: Durum stabil ancak dikkat etmeliyiz

İZMİR'İN günlük vaka oranında stabil olduğunu belirterek, "Vaka sayımız günlük bin 200-bin 500 aralığında. Bu kimi zaman artıyor, kimi zaman düşüyor. Vefat sayımız ise maalesef günlük 15-20. Vefat edenlerin önemli bir bölümünün aşısız ya da aşı sürecini tamamlayamanlardan olduğunu üzülerek görüyoruz. Aşı olmayanlar ya çok ağır atlatıyor ya da entübe oluyor. Aşı olanların ise hafif atlattıklarını gözlemliyoruz. Onun için de tüm vatandaşlarımızı aşı olmaları çağrımızı yeniliyoruz" dedi.

OKULLARDA SIKINTI YOK

VALİ Köşger, İzmir'deki okullarda şu an için bir sıkıntı olmadığını müjdeleyerek, "Eğitim-öğretim sürecini aksatacak bir durum yok. Bazı sınıflarımızda vaka tespit ediliyor. O zaman da sınıflar hemen karantina altına alınıyor" diye konuştu.