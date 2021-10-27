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Haberler İzmir Agora Örenyeri Basilika’sında anlamlı konser

Agora Örenyeri Basilika’sında anlamlı konser

Agora Örenyeri Basilika’sında anlamlı konser

27.10.2021

İZMİR Agora Örenyeri Basilika'sı anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. İzmir Filarmoni Derneği, İzmir Müzesi, Agora Kazı Evi Başkanlığı ortaklığı ve Konak Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen anlatımlı oda müziği konserinde Mozart'ın ölümsüz eserleri taş kemerlerde yankılandı.
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