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Haberler İzmir Araba ile motosikletin çarpışmasında 1 ölü

Araba ile motosikletin çarpışmasında 1 ölü

27.10.2021

İZMİR Menderes'te, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Menderes Çileme Yolu'nda meydana geldi. Fırat Eroğlu'nun kullandığı otomobil, tali yoldan çıktığı öne sürülen Yahya Sivas idaresindeki motosikletle çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Yahya Sivas'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
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