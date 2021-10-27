‘Askeri lise sınavı sorularını örgüt verdi’

İZMİR'DE geçen hafta FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen ve 142 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalandıktan sonra 'faydalı itirafçılık' yapan 3 şüpheli askeri lise sınavları ile ilgili beyanlarda bulundu. Askeri lise sınavından 1 gün önce sınavda çıkacak bazı soruların kendilerine 'el yazısı' ile yazılmış şekilde verildiğini söyleyen B.Ö, örgütle bağını kesmek istedikten sonra okuldaki başarı puanının düşürüldüğünü söyledi. İtirafçılardan askeri okuldan ilişiği kesilen öğrencilerden E.C.K. da, "Buca Gediz Anafen Dershanesi'nde 7'nci sınıfın ortalarında dershanenin müdür yardımcısı, asker olmak istediğimi öğrendikten 2 ay sonra benimle birlikte 5 arkadaşımızı örgüt evine götürdü. Örgüt evinde deneme soruları çözdük, sınavda da bu soruların benzerleri çıktı" diye konuştu.

12 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

İZMİR'DE FETÖ adına himmet, burs vb. yöntemlerle yardım toplayan ve haklarında itirafçı beyanları bulunan 15 şüpheli hakkında harekete geçildi. Aralarında 1. Noter Başkatibi ile 1 emekli askeri personelin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalanmasına dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 kişi yakalanırken, 3 kişinin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

TEDBİR AMAÇLI BİRBİRLERİNİN DÜĞÜNÜNE BİLE GİTMEMİŞLER

KONYA'DA gözaltına alınan ve itirafçı olan bir kadın, FETÖ mensubu subayların mahrem yapılanma tedbirleri kapsamında birbirlerinin düğününe gitmediğini anlattı. İtirafçı A.S, "Düğüne gitmeden önce subay olduğunu öğrendiğim A.E. ile evlenen P.E'ye düğüne gidip gitmeyeceğini sordum. P.E. bana A.E. ile A.B'nin (subay) tedbir amaçlı birbirlerini görmemeleri gerektiğini, kendilerinin de birbirlerinin kocalarını görmemelerini gerektiğini, mahrem yapılanmanın kuralları gereği düğüne gelmelerinin uygun olmayacağını söyledi" diye konuştu.