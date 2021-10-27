Düğün eğlencesinde damadı vurdular

Alsancak'ta geçtiğimiz Cuma gecesi bir eğlence mekanının önünde çıkan kavga hastanede bitti. Bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Ali Sert (29) ile eşi Betül Sert (34), geçen cuma günü evlendi. Eğlenmek için Alsancak'ta bir eğlence mekanında bir araya gelen gruptan bir kişi, gecenin sonunda düğün hediyesi olduğunu söyleyerek hesabın tamamını ödedi.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEDİ

Saat 02.30 sıralarında çift ile birlikte eğlenmeye gelen gruptan başka bir kişi ise mekanın kapısında 'neden sormadan ödedin?' diyerek hesabının başka birisi tarafından ödenmesine itiraz etti. Mekanın önünde grup kendi arasında tartışmaya başladı. Bu sırada mekanın güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek, kendi arasında tartışan grubu işletme önünden uzaklaştırmak istedi.

VURAN KİŞİ SERBEST KALDI

Ardından olay, iş yeri çalışanları ile grup arasında kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri çiftin arkadaşı Ali Demirel'i (26) darbedince, damat Ali Sert arkadaşını kurtarmak için kavganın arasına daldı. Bu kez de Ali Sert'e yönelen grup, arkadaşını kurtarmak isteyen damada tekmetokat saldırdı. Güçlükle grubun elinden kurtulan Ali Sert, uzaklaşmak isterken, Muhammed D. tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan Ali Sert, hem mekan çalışanlarından hem de kendisini vuran Muhammed D.'den şikayetçi oldu. Polis Muhammed D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"ARKAMDAN ATEŞ ETTİ"

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Muhammed D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgada tekme ve tokatların hedefinde kalan Ali Demirel ise olayın ardından hastanede tedavi oldu. Demirel'in şikayetçi olmadığı öğrenildi. En vurmayın' dediğim anda topluluk bana da saldırdı. Bir şekilde kendimi kurtardım. Saldıran gruptaki bir kişi, tabancayla bana arkadan ateş etti. Ben yine yere düşmedim. Bir şekilde otomobile bindim. Hastanede tedavimi yaptırdım. Polise şikayetçi oldum" dedi.