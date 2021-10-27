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Haberler İzmir Kaftancıoğlu ve Soyer ekibinin Kordon zirvesi

Kaftancıoğlu ve Soyer ekibinin Kordon zirvesi

Canan Kaftancıoğlu’nun Başkan Soyer’in ekibiyle yemek yemesi kulisleri hareketlendirdi.

Kaftancıoğlu ve Soyer ekibinin Kordon zirvesi

27.10.2021

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki gün İzmir'deydi. Selçuk Belediyesi ve Şirince Köyü ile CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kaftancıoğlu, akşamüstü güneşi Kordon'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi ekibi ile birlikte batırdı.

Kaftancıoğlu, yurtdışında olan Soyer'le aynı ekipte siyaset yapan Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Başkanvekili Mustafa Özuslu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile birlikte yemek yedi. Yemeğin fotoğrafının sosyal medyaya düşmesi kulisleri hareketlendirdi. Kaftancıoğlu, Soyer'in bir dönem CHP İzmir'in siyasi patronluğu konusunda çekiştiği İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın parti kurultayında delegeden çizik yiyip PM'ye girememesinde önemli rol oynamıştı. Kaftancıoğlu'nun delegeleri tek tek arayarak Özkan'a oy vermemelerini istediği öne sürülmüştü. Yemek fotoğrafının ardından kulislerde Kaftancıoğlu ve Soyer arasında CHP içi siyasette yeni işbirlikleri yapılabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

■ ERHAN GÜLENÇ

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