AFAD ekibi İzmir depremini unutamıyor

İZMİR'DE 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 107 kişiyi sağ olarak çıkaran AFAD ekipleri, depremin yıl dönümünde yaşadıkları o günleri anlattı. AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı, "Bizler enkaz altından çıkardığımız her canlıda gerçekten çok büyük mutluluklar duyduk. Enkazdan sadece insanları değil evcil hayvanları da çıkardık. İlk andan itibaren AFAD ekiplerimiz canla başla, insan üstü bir gayretle, bütün varlıklarını ortaya koyarak bir tane daha bir tane daha canlı çıkarma isteğiyle hiç durmadan çalıştılar"dedi.

Arama Kurtarma Birim Amiri Atıl Hepçorman ise "48 saat hiç uyumadan çalıştım. 91'inci saatte Ayda'nın sesini ilk duyduğumda 'Buradayım' demesi ve onu oradan arkadaşlarımla, ekiplerimizle beraber çıkarıp kucaklayıp sedyeye koyduğumda o dizlerimdeki titremeyi kesinlikle unutamıyorum. Onun o gülen yüzü, sevimli tavırları bütün ekibi duygusal anlara boğdu" diye konuştu.