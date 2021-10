Elektrik perakende sektöründe dijitalleşme dönemi

2021 yılında dijital dönüşüme odaklanarak online abonelik hizmetini duyuran Gediz Perakende ve Aydem Perakende; "Enerji İzleme" ürünleri ile de işletmelerin enerji tüketimlerinin her an her yerde takip edilmesini sağlıyor. Türkiye'nin öncü elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, online abonelik dijitalleşme sürecini ve enerji izleme ürünlerini anlattı. "İzmir, Manisa'da görevli elektrik tedarik şirketimiz Gediz Perakende ve Aydın, Denizli, Muğla'da görevli elektirk tedarik şirketimiz Aydem Perakende ile verimlilik odaklı teknolojik ürünlerimizle işletmelerin enerji yönetimi ihtiyaçları için katma değer sağlayan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Marangoz, "Kurumsal müşterilerimizin, elektrik tüketimlerini her zaman, her yerde gerçek zamanlı izleyerek kayıt altına almasına imkan vererek, şirketlerin enerji tüketimlerini raporlamalarına olanak sağlıyoruz. Amacımız, müşterilerimizin enerji kullanımını verimli yönetmelerini sağlamak. Enerji izleme ürünlerimiz sayesinde, şirketlerin operasyonel verimliliklerini artırırken, enerjilerini yönetmelerine imkan sunarak enerji ve maliyet tasarrufu yapmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.



TASARRUF SAĞLANIYOR

Sektördeki en geniş ürün gamına sahip olan enerji izleme ürünlerinin; aydınlatma ekipmanları, iklimlendirme sistemleri, soğutma dolapları, asansörler, yürüyen merdivenler gibi işletmelerde bulunan farklı cihaz ve sistemlerin enerji tüketimlerinin toplu olarak veya ayrı ayrı yönetilmesine olanak sağladığını anlatan Marangoz, "Hem mobil hem de web tabanlı olarak kullanılabilen uygulama sayesinde tüketim süreçleri anlık olarak izlenerek analiz edilebilmek için kaydedilebiliyor. Sadece enerji izleme modülü ile esnaf ve kobilerimiz ayda %20'ye varan tasarruf sağlayabilirler. Özellikle iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri için tasarladığımız uzaktan kontrol modülü ile işletmelerin tasarruf oranı daha da artacak. Sanayi kuruluşlarımız için her firmanın kendi ihtiyaçlarına özel geliştireceğimiz çözüm paketleri ile müşterilerimiz, enerji tüketimlerinin kontrolünü kendileri yapacak ve aynı zamanda yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlayacaklar" dedi. "Gediz Perakende ve Aydem Perakende olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak dijital çözümler ile Müşteri İlişkileri Merkezi'ne gitmeden abonelik işlemlerini online olarak yapabilme imkanı sağlıyoruz" diyen Marangoz şöyle konuştu: "Hizmetlerimizi kurgularken müşteri deneyimini merkeze alıyor, hizmet kalitemizi her geçen gün artırırken müşterilerimizin memnuniyetini yükseltmeye odaklanıyoruz. Online abonelik ile hızlı ve kolay şekilde pek çok işlemin zaman ve mekandan bağımsız, müşterilerimizin bulunduğu yerden yapabilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz zamandan tasarruf ederek günün her saatinde bulundukları yerden yeni abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, güncel güvence bedeli sorgulama ve iade alma işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde online işlem merkezimizden yapabiliyor. Böylece fiziki işlemleri azaltıyor, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz."

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijitalleşmenin enerji sektöründe kritik öneme sahip olduğunu belirten Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, "Dijital dönüşüm stratejimiz doğrultusunda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni projeler geliştirmeye, ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi.