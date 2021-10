İzmir Şoförler Odası ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akaryakıta gelen zammı ve taksicilik mesleğine getirdikleri yenilikleri anlattı. Son dönemde akaryakıta yapılan zamların, taksi ücretlerinde düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirdiğini belirten Başkan Celil Anık, "Biz meslektaşlarımızın da görüşünü alarak belediyeyle mutabık kalmıştık. Belediye ile bir görüşmemiz var, toplantımız olacak. Net rakamlarını söylemeyeyim. Biz meslektaşlarımızın hak ve hukukunu kanunlar çerçevesinde koruruz" dedi. Anık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir meslektaşımızın, kötü düşüncesi olmasın. Kim ne söylerse söylesin. Önümüzde bir seçim var, bununla ilgili olarak da önüne gelen herkes çıkıp beyan veriyor. Siz bizim ağzımızdan çıkana bakın. Biz bu zamana kadar nasıl yaptıysak, bu saatten sonra da öyle yaparız. İzmirlileri üzecek bir şey yapmayız."



DOLULUĞU ARTIRACAĞIZ

Entaksi'nin İzmir için olumlu olduğuna ve faaliyette olan Ağ Takip Sistemi'nin işlevselliğine değinen Anık, şu bilgileri aktardı: "Sistemden taksi çağırmak kültür yapısıdır. Bizde duraktan taksi çağırmak kültürü vardır. EN TAKSİ'yi sadece telefondan taksi çağırma sistemi olarak değerlendirmiyoruz. İddia ediyorum bizim elimizde Türkiye'nin hiçbir şehrinde olmayan veriler var. Biz şu an Ağ Takip Sistemi sayesinde Türkiye'de, İzmir il sınırları içerisinde T plakalı araçların günlük kaç kilometre yol yaptığını, günlük toplam kaç kere taksimetreye bastığını biliyoruz. Bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile lansman yapacağız. Boşluk ve doluluk oranını görüyoruz. İzmir'de taksiciler yüzde 50'nin üzerinde doluluktadır. Eskiye göre daha iyiyiz. Doluluğu ENTAKSİ üzerinden artıracağız. Ağ Takip Sistemi ile mal sahibi aracını takip edebiliyor. Mal sahibinin işine yarayan bir sistem. Bunun yüzde 65'lere çıkması gerekiyor. Akademik bir çalışma yaptırdık. Lansmanda hepsini açıklayacağız."



BU FİRMALARIN GİRDİĞİ YERDE TAKSİCİLER KAZANMAZ, ZARAR EDER

Uber'in İzmir'e gelmesine ve taksilerle çalışmasına dem vuran Anık, "İzmir'e taksilerle çalışacağız diye geldi. Portföy toplayıp kendi araçlarıyla çalışma yönüne kayıyorlar. Biz bunu meslektaşlarımıza anlattık. Şu an da sistemlerinde 3 - 4 tane taksi var. İzmir'de başarılı olabileceklerine inanmıyorum. Meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bunlara rağbet etmediler. Bizimle çalışın diye durak durak gezdiler, trafik ışıklarında duran taksilere kart dağıttılar. Onların yolcu potansiyeliyle bizimkisi farklı. Onlara sözüm şu ki; Dünyanın hiçbir yerinde bunun gibi firmaların girdiği yerde taksiciler kazanmamıştır, eninde sonunda zarar etmiştir. Tüm dünyadaki verileri biliyoruz" dedi.



YÜZDE 45 ÖTV ÖDÜYORUM?

ÖTV'NİN yüzde 45 olmasına eleştiriler getiren Anık, "ÖTV'den dolayı şu an benim hiçbir meslektaşım aracını yenileyemez. Açık ve net. Yoksa biz araçlarımızı yenileriz. Bas bas bağırıyoruz. ÖTV yüzde 45. Aldığınız bir kalemin ÖTV'si yüzde 45 olursa ben bunun yenisini alamam, tamir edilme imkânı varsa tamir ettiririm. Durumun örneği budur. Biz defalarca haykırdık. Mutlaka ÖTV'nin inmesi lazım. Sıfır ÖTV istemiyoruz, yüzde 10 veya 15 olsun. Biz devletimize vergimizi ödeyelim. Bundan kaçmıyoruz. Diğer esnaf grupları; minibüsçü, servisçi, otobüsçü, kamyoncu gibi. Bunların hepsi yüzde 4 - 8 aralığında ÖTV öderken ben neden yüzde 45 ÖTV ödüyorum? Suçum taksici olmak mı? Bir değişiklik ile bu halledilebilir. Devletin bunu da göz önüne alması lazım. Biz talebimizi bu doğrultuda yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimizi duyacağına inanıyorum" dedi.

TRAFİK HABER MERKEZİ

Son zamanlarda gündemi sarsan İstanbul'daki taksicilerin yolcu seçmesi durumunu değerlendiren Anık, "İstanbul apayrı bir dünya. Bu iş inatlaşmaya dönmüş. İzmir'de bu gibi hadiseler olduğunda biz buna anında müdahale ediyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmaya haber merkezimiz var. Sistemde 5 personelimiz çalışıyor. 7/24 telefon açık. Şoför de yolcu da arayabiliyor ve şikayetini bildirebiliyor. Oto kontrolümüz iyi. 200'e yakın bir kontrolde, yediğimiz ceza oranı, yüzde 1 veya 2'dir. Bize göre büyük bir başarı. İnsanlar şikayetleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi Bölge Trafik ya da bizi arayabiliyor. Odaya çağırıyoruz, yaptığının yanlış olduğunu söylüyoruz. Biz o konuyu aştık. İzmir'de duraklar İzmir Şoförler Odası'na tahsis edilir. Durağın sahibi İzmir Şoförler Odası'dır. Otokontrol daha kolay oluyor bu şekilde. İzmir'de 2 bin 823 tane taksi var. Bunun yüzde 80'inin sahibini tanırım. Tanımadıklarım el değiştirenlerdir. Öyle arkadaşlarımızı tanımıyor olabiliriz. Biz 2-3 ayda bir durakları geziyoruz. Çalışan şoför arkadaşlarımızı da tanıyoruz" dedi.