İZMİR'DE yaşayan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Bedia Zeynep Çakar, eşi ve kızının Kovid-19'a yakalanmasıyla geçirdikleri karantina sürecini 'Our quarantine days' (Bizim Karantina Günlerimiz) isimli eserde anlattı.
Çakar'ın karantinayı anlatan eserleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) çağrısıyla Paris'te sergilenmeye hak kazandı.
Karantinadaki özlemi Paris’te sergilenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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