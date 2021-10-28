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Haberler İzmir Karantinadaki özlemi Paris’te sergilenecek

Karantinadaki özlemi Paris’te sergilenecek

Karantinadaki özlemi Paris’te sergilenecek

28.10.2021

İZMİR'DE yaşayan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Bedia Zeynep Çakar, eşi ve kızının Kovid-19'a yakalanmasıyla geçirdikleri karantina sürecini 'Our quarantine days' (Bizim Karantina Günlerimiz) isimli eserde anlattı.

Çakar'ın karantinayı anlatan eserleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) çağrısıyla Paris'te sergilenmeye hak kazandı.

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