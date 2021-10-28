Millet Bahçesi projesinden tüm Bergamalılar istifade edebilecek

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, sosyal yaşam alanlarının kısıtlı oluşundan şikayetçi olan vatandaşların bu taleplerinin karşılanması amacıyla start alan Millet Bahçesi Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Biz belediye olarak Millet Bahçesi Projemiz içerisinde esnaflarımızı mağdur etmemek için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. İşlevselliğini yitirmiş, şehrin tam göbeğinde kalmış stadyum yerine, halkın tamamının istifade edebileceği bir projeyi Bergama'mıza kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.



ESNAFIMIZI ANLIYORUZ

Çamlı Park'ın tamamlanması işinin de dahil olduğu Bergama Millet Bahçesi Projesi ile ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Esnafımızı da çok iyi anlıyorum. Önceki dönem yapılan kültür merkezi İnşaatında 5 yıl gibi uzun bir süre dükkanlarına kavuşmak için bekleyen esnafımız sütten ağzı yandığı için şimdi ayranı üfleyerek içmek istiyor. Ama biz kültür merkezi inşaatında davranıldığı gibi davranmayacağız. İtirazlar ve mahkeme geri çekilirse, 6-8 ay gibi kısa bir zaman içerisinde esnaf çarşımızı inşa edip, esnafımızın kullanımına açacağız. Ayrıca Millet Bahçesi Projemiz içerisinde yer alan yine 1600 m2 ticari alanı da esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.



YENİ TİCARİ ALANLAR

Esnafın mağdur olmaması için Fuat Olugan Parkı'nda yapılacak olan esnaf çarşısına işaret eden Başkan Koştu, "Yine Millet Bahçesi içerisinde hiçbir yerde örneği olmayan bir şekilde ticari alanlar yapıyoruz. Toplam 1600 m2 ticari alandan esnaflarımız ve vatandaşlarımız yararlanabilecek. Bunun haricinde yine esnaflarımızın mağdur olmaması için Millet Bahçesi'nin hemen yanı başında bulunan Fuat Olugan Parkı'na Esnaf Çarşısı yapacağız. Tabi biz esnafımızı mağdur etmemek için gayret gösterirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkemeye gitti. Şimdi mahkeme sonucunu bekliyoruz. Sonuca göre biran önce esnaf çarşısını yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi itirazını geri çekerse, bizim hazırlığımız var. 6-8 ay içerisinde çarşımızı yapıp, stadyum çevresindeki esnaflarımıza vereceğiz" dedi.



RİSKLİ YAPI STATÜSÜ

Riskli yapı statüsünün esnafın yararına olduğuna açıklamasında dikkat çeken Belediye Başkanı Koştu, "Birincisi riskli yapı statüsü ile esnafımız kira yardımı elde edecek. İkincisi yeni yapılacak Esnaf Çarşısı için finansman ihtiyacı noktasında riskli yapılara verilen ucuz kredilerden yararlanma fırsatı doğuracak. Bundan faydalanmak istiyoruz. Üçüncüsü, riskli yapı olarak değil de 18. madde gereği stad dükkanlarını boşaltmış olsaydık, hiç bir esnafa yer gösteremezdik. Ama bu şekilde esnafımıza yer gösterebileceğiz. Fuat Olugan Parkı'nda yapacağımız Esnaf Çarsı'nda iskan etme dururumuz oluşacak. Riskli yapı konusu bütün bu amaçlara hizmet edecek. Millet Bahçesi'ni 500 günde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu alanı Bergama'mıza hizmet eder hale getireceğiz. Esnafla ilgili hassasiyetimizi koruyoruz. Esnaf Çarşısı için ihale aşamasına geldik" diye konuştu.

"HALI HAZIRDAKI DÜKKANLAR ISLEVSELLIGINI YITIRMIS DURUMDA"

ŞUAN stadyum etrafında yer alan dükkanların 45-50 yıl önce yapılmış ve riskli yapılar olduğuna açıklamasında yer veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu dükkanlar fen kurallarına ve fiziki şartları uygun olmayan binalar" dedi.