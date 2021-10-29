Cumhuriyet sevdalıları Narlıdere’de buluşacak

Narlıdere Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümünü coşku ile kutlamak için 29 Ekim'e özel program hazırladı. Kutlama programı 18.00'de, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'ndaki Ritim Gösterisi ile başlayacak. 19.00'da ise binlerce Narlıdereli, Fener Alayı ve Bando eşliğinde Demokrasi Meydanı'ndan Belediye Binası'na yürüyecek. Etkinliğe katılanlara meşaleler ve Türk Bayrakları dağıtılacak. Saat 20.00'de Narlıdere AKM'de, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Cumhuriyet Sergisi açılışı yapılacak. Saat 20.30'da ise Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası bir konser verecek. Başkan Ali Engin "Etkinliklerimize Cumhuriyet sevdalısı tüm Narlıderelileri bekliyoruz" dedi.

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