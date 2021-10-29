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Haberler İzmir İzmirliler dikkat, yağmur kapıda!

İzmirliler dikkat, yağmur kapıda!

İzmirliler dikkat, yağmur kapıda!

29.10.2021

İZMİR'DE hafta sonu sağanak yağışın etkili olacağı ve sıcaklıkların hafta içine oranla azalacağı tahmin ediliyor. İzmir'de güneşli hava yarından itibaren yerini yağışa bırakacak. Yarın gök gürültülü sağanak yağışlı, pazar ve pazartesi günleri ise sağanak yağışlı bir hava olacak. Sıcaklıkların ise 21 derecelere kadar ineceği belirtiliyor.
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