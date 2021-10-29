İzmirliler dikkat, yağmur kapıda!

İZMİR'DE hafta sonu sağanak yağışın etkili olacağı ve sıcaklıkların hafta içine oranla azalacağı tahmin ediliyor. İzmir'de güneşli hava yarından itibaren yerini yağışa bırakacak. Yarın gök gürültülü sağanak yağışlı, pazar ve pazartesi günleri ise sağanak yağışlı bir hava olacak. Sıcaklıkların ise 21 derecelere kadar ineceği belirtiliyor.

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