  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir "Kazanılmış hakkın iptali inisiyatifimizde değil"

"Kazanılmış hakkın iptali inisiyatifimizde değil"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan Zorlu binası açıklaması

Kazanılmış hakkın iptali inisiyatifimizde değil

29.10.2021

TİCARET Odası Ekim ayı Meclis toplantısına katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, soruları yanıtladı.

Şehir Plancıları Odası'nın Zorlu Binası için Konak Belediyesi'ne verdiği itiraz dilekçeleri hakkında açıklama yapar Başkan Batur, "Vatandaşlarımız itiraz ediyor askı sürecinde. Edebilirler, odalarımız da itiraz ediyor. 84 metre kararı geldiğinde biz buna göre ruhsat vereceğiz. Bir kazanılmış hakkı yok etmek ne belediye başkanının insiyatifinde ne de belediyede çalışan arkadaşlarımızın inisiyatifinde. Dışarıdan 'ruhsatı iptal et' demek kolay. Bunun tazminatı, belediyemize gelecek kamusal zararı düşünmek lazım. Biz Büyükşehir'den geçen kararı uygulayacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Kazanılmış hakkın iptali inisiyatifimizde değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.