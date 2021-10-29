"Kazanılmış hakkın iptali inisiyatifimizde değil"

TİCARET Odası Ekim ayı Meclis toplantısına katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, soruları yanıtladı.

Şehir Plancıları Odası'nın Zorlu Binası için Konak Belediyesi'ne verdiği itiraz dilekçeleri hakkında açıklama yapar Başkan Batur, "Vatandaşlarımız itiraz ediyor askı sürecinde. Edebilirler, odalarımız da itiraz ediyor. 84 metre kararı geldiğinde biz buna göre ruhsat vereceğiz. Bir kazanılmış hakkı yok etmek ne belediye başkanının insiyatifinde ne de belediyede çalışan arkadaşlarımızın inisiyatifinde. Dışarıdan 'ruhsatı iptal et' demek kolay. Bunun tazminatı, belediyemize gelecek kamusal zararı düşünmek lazım. Biz Büyükşehir'den geçen kararı uygulayacağız" dedi.