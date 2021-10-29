Kültürpark Tenis Kulübü’nde 98’inci yıl sevinci

KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü (KTK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla coşkulu bir kutlama resepsiyonu düzenledi. Gecede konuşan KTK Divan Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, "Atatürk'ün bu millete en değerli hediyesi Cumhuriyettir. Cumhuriyet, bizim evlatlarımıza bırakacağımız en güzel emanettir. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

EN BÜYÜK GURUR

Cumhuriyet'in 98. yılını kutlamanın büyük bir gurur olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Tolga Şekercioğlu ise "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kulübümüz 80 yıldır Cumhuriyet değerleri ile birlikte yaşıyor, yaşatmaya çalışıyor. Sosyokültürel ve sportif alanlarda kendimize bırakılan mirası, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında onurla taşıyor, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur prensibi ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz" yorumunu yaptı. Konuşmaların ardından kulüp üyesi Berrin Sarıoğlu'nun okuduğu şiir, davetlilerden büyük alkış topladı.

■ ERCAN AKGÜN