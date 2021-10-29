MHP’li Kalyoncu’dan Soyer’e: Şov yapma İzmir’e iş yap

MHP İzmir Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Gediz Nehri'yle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Tunç Soyer'in, çevreci söylemlerle Gediz Nehri kirliliğini diline dolayarak şov yaptığı dile getiren Kalyoncu, "Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediyesinin Küçük Menderes Nehri yönetim planında görevlerini yerine getirip getirmediğini Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına sorduk. Havza Yönetim Planı kapsamında sorumluluğu altında olan 51 uygulamanın sadece 19'unda gelişme olduğu Tarım ve Orman Bakanı tarafından bildirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden verdiği cevap ise bu gelişmelerin çoğunun proje hazırlığı ve niyet beyanı düzeyinde kaldığını göstermektedir" dedi.

"Çevreyi diline dolayıp içme ve kullanma sularının kirletilmesini sadece izleyene, çevreci değil ancak şovmen denir" ifadelerini kullanan Kalyoncu, "Biz de onun için 'şov yapma işini yap' diyoruz" diye konuştu.

"YAĞMUR SUYU HEDER EDİLDİ"

İZMİR'DE su ve atıksu yönetimi konusunda sürekli hatırlatmalar yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Dikkat çektiğimiz bir nokta var: Yağmur suyu kanallarının ayrılması gerekliliği. Belediye ve İZSU açıklamasından; hem yağmur ile gelen suyun atıksu artırımını engellediği hem de yağmurla gelen bereketin heder edildiği anlaşılmaktadır. Görünen o ki, Belediye ve İZSU yağmur yağınca, atıksuyun kirliliği seyreldi diye sevinmektedir. Boşa geçen her an İzmir'e ihanettir" ifadelerini kullandı.