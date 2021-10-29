Onbinlerce Çiğlili Cumhuriyet için yürüdü

ÇİĞLİ'DE her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü, bu sene meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Sasalı Mahallesi'nde yapıldı. Yürüyüşün ardından kutlamalar Sasalı Atatürk Parkı'nda devam etti. Çocuklar kendilerinin yazdığı Cumhuriyet konulu şiirleri okurken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bir Işık Çağlayan İkinci Güneşimiz" isimli şiirle onlara eşlik etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Sasalı Çocuk Mandolin Orkestrası ve Çiğli'nin yerel sanatçılarından Şükran Çelik'in konseri ile devam etti.

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