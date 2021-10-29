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Haberler İzmir Sevgilisinden ayrılmak isteyince dehşeti yaşadı

Sevgilisinden ayrılmak isteyince dehşeti yaşadı

Sevgilisinden ayrılmak isteyince dehşeti yaşadı

29.10.2021

İZMİR'DE toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ile DJ'lik yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 8 Ekim'de kaçırılarak Manisa'da bir ormanlık alana götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek polis şikayetçi oldu.

Kaçırıldıktan sonra kendisine intihar etmesi için baskı da yapıldığını iddia eden Gündoğar'ın şikayeti üzerine M.D. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan M.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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