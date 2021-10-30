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Haberler İzmir CHP’li meclis üyesini kendi partilileri dövdü

CHP’li meclis üyesini kendi partilileri dövdü

CHP’li meclis üyesini kendi partilileri dövdü

30.10.2021

SIKINTILI bir süreçten geçen CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Önceki gece de İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde yaşanan bir kavga, CHP'deki durumu gözler önüne serdi. Pancar Mahallesi'nde kendi partilileri ile oturan CHP'li Belediye Meclis üyesi Savaş Benli, bir süre sonra kendi partilileri ile tartışmaya başladı. Alkolün etkisiyle tartışmanın dozu artınca kavga çıktı. "Belediyeyi bitirdiniz, kendinize maaş bağladınız, partiyi bitirdiniz" diyen CHP'li bir vatandaş, meclis üyesi Savaş Benli'ye saldırdı. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Savaş Benli, olay yerinden uzaklaştırıldı.
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