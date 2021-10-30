Felaketin acısı yüreklerde

Depremin ardından devletin bölgede yürüttüğü çalışmaların yanı sıra depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yapılan yardımlarla İzmir'de yaşanan acılara ortak olundu. Bayraklı ilçesindeki 7 alanda, aralarında depremde yıkılan binaların da bulunduğu yerler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapım ihalesi gerçekleştirildi. Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda ilk etapta zemin artı dört ve zemin artı beş kat olmak üzere yapımına başlanan toplam 34 blokun kaba inşaatları tamamlandı.

TÜM ÜLKE SEFERBER OLDU



Özellikle Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri sarsan deprem, hafızalara yıkılmış binalar, enkazın altından saatler sonra kurtarılan Ayda, Elif, Günay gibi umudun simgesi haline gelen çocuklarla kazındı.

Hayatta kalanların umudunu ve yitirilenlerin acısını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden yardıma koşan gönüllüler, STK'lar ve devlet görevlilerinin canla başla çalışması da unutulmadı. Deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda, arama kurtarma faaliyetlerinden binalardaki hasar tespit çalışmalarına, acil ihtiyaçların giderilmesinden psikososyal desteğe uzanan uygulamalar hızla devreye alındı.

YARALAR SARILDI YENİ BİNALAR YÜKSELDİ

İZMİR depreminden en çok Bayraklı ve Bornova ilçeleri etkilendi. Depremde 17 bina yıkılırken, çok sayıda yapıda çeşitli derecelerde hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü tarafından ağır hasarlı bina sayısının 629, orta hasarlı bina sayısının 605, az hasarlı bina sayısının ise 7 bin 764 olduğu açıklandı. Bugüne kadar, ağır hasarlı ve acil yıkım kararı sonucu 392 bina yıkıldı. Bayraklı'ta 7 proje alanı belirlenirken, inşaatlarda son aşamaya gelindi. Yıkılan Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, depremden sonra proje alanlarının belirlendiğini, bazı binaların inşasında son aşamaya gelindiğini belirtip, "Bayraklı ilçesinde Kasım ayı itibarıyla teslimata başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İZTO BAŞKANI ÖZGENER: 48 MİLYON TL YARDIM TOPLANDI

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 48 milyon TL bağış toplandığını söyleyerek, "Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi. Özgener, "Toplanan bağışlarla kampanyada yer alan kurumlar tarafından konut ve diğer alanlar inşa edilecek. Temelini de yakın zamanda atacağız. Bizler her şartta ve koşulda hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Oda ve Borsalarımızın da desteğiyle depremden zarar gören iş yerlerimize destek olabilmek amacıyla KOSGEB Acil Destek Kredisinin geçmesine yönelik girişimlerimiz başarılı sonuç verdi. İzmir Valiliği koordinasyonunda oluşturulan fonla, depremde zarar gören üyelerimize mümkün olduğunca destek olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

DEPREM MASTER PLANI BİR AN ÖNCE GÜNCELLENMELİ

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Tüzün, depremin birinci yılında önemli bir uyarıda bulundu. Tüzün, "Ülkemizin büyük şehirlerini ve özellikle İzmir şehir merkezini büyük bir deprem beklemekte ve bu kaçınılmaz bir gerçek. Artık depremin ne zaman, nerede ve hangi büyüklükte olacağı sorularını bir tarafa bırakıp söz konusu doğal afetin meydana geleceği gerçeğiyle yapılacak çalışmalara odaklanmak en gerçekçi davranış olacaktır" dedi.

"TEK SORUN SADECE KÖTÜ ZEMİN DEĞİL"

Deprem sonrası gerek sahada yapılan incelemeler, gerekse toplumun farklı kesimlerinden kişilerle görüşmeler sonucunda bazı konuların öne çıktığını dile getiren Cüneyt Tüzün, "Deprem İzmir'de meydana gelmedi, sadece İzmir'i etkiledi. İzmir Körfezi etrafında özellikle; Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka bölgelerinde kötü zemin koşullarından dolayı deprem etkisi büyüdü. Hasarın nedeninin tamamen kötü zemin koşulları olduğu görüşü oluşmuş durumda, ancak meydana gelen hasarın bölgedeki zemin koşullarına bağlanması hatalı ve eksik bir değerlendirme. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan bölge için deprem master planın güncellenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

5 DAVADA 29 SANIK YARGILANIYOR

DEPREMİN üzerinden geçen 365 günde yakınlarını kaybedenler ve enkaz altından sağ çıkanlar, bir yandan acılarıyla baş etmeye çalışırken bir yandan da adliye koridorlarında, yıkılan binalardan sorumlu olduğu iddia edilen kişilerin hak ettikleri cezaları almalarının uğraşını veriyor.

EMRAH APARTMANI DAVASI 29 KASIM'DA

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı 5 binanın yıkılmasında ihmalleri olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik depremin hemen ardından soruşturma başlattı. Apartman kat malikleri ile yapı denetim şirketi yetkililerinin de olduğu 29 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açıldı. 29 sanıktan 8'i tutuklu yargılanırken, Emrah Apartmanı davası sanıkları ise ilk kez 29 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

SEFERİHİSARLILAR O GÜNÜ UNUTAMADI

İZMİR'İN önemli turizm beldelerinden olan ve geçen yıl meydana gelen depremden sonra tsunami gerçekle- şen Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde, devlet ve millet iş birliğinin ön plana çıktığı koordineli çalışmalarla o günün izleri silindi. Kaleiçi'nde esnaflık yapan Recai Özyar, "Depremden 15 dakika sonra denizde suların çekildiğini ve teknelerin karaya vurduğunu gördük. Su tamamen yok oldu. Sonra çok büyük bir gürültüyle su gelmeye başladı. Biz ne olduğunu anlayamadık insanlar can havliyle dükkanlara kaçışmaya başladı" diyerek o acı günü anlattı. Esnaf Timuçin Ümit ise, "Bilmediğimiz ve aklımıza gelmeyen bir şeyle karşılaştık. Denizin yükselmesiyle bütün işletmeler su altında kaldı. Tam bir felaket yaşadık. Teknelerin sürüklendiğini gördük ve değişik bir doğa olayıyla karşılaştığımızın farkına vardık. Çok şükür canımızı kurtardık ama işletmelerimiz yerle bir oldu" dedi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN 'KUMLU EV' TRAVMASI

Depremde çocukları Zehra Işık (6), Yusuf Bahri (4), Elif Neva (2) ve komşusunun kızı Merve İnce (8) ile birlikte Bayraklı'daki Cumhuriyet Sitesinde 4,5 saat enkaz altında kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Fatma Aladağ (36), felaketin etkilerini aşmaya çalışıyor. Aladağ, "Yusuf ve Zehra saatlerce aynı pozisyonda kalıp hiç hareket edemedi. Bir ara çocuklara şarkı söyletmeye başladım. Elime bir bebek geçti kızıma verdim. Sürünerek başka bir oyuncağı elime aldım, onu da oğluma verdim. O evden bahsederken, kumlu ev diyorlar. Her gittiğimiz evde 'çatlak var mı, burası sağlam mı' diye soruyorlar" dedi.