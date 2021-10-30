İzmir’de kabul töreni ve fener alayı yapıldı

İZMİR'DE, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kabul töreni, fener alaylı yürüyüş ve Sıla konseri gerçekleştirildi. İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Balçova Termal Otel'de kabul töreni düzenlendi.

MARŞLAR SÖYLENDİ

VALİ Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlıkla bir savaştan daha zaferle çıkılıp cumhuriyetin kurulduğunu anımsattı.Kabul törenine, kent protokolü ve çok sayıda davetli eşleriyle birlikte katıldı. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da kutlamalar kapsamında Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları arasında fener alaylı yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle belediye bandosu eşliğinde yürüyüş yapıp marşlar söyledi. Vatandaşlar 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını da Gündoğdu Meydanı'na kadar taşıdı. Şarkıcı Sıla'nın verdiği konserde de vatandaşlar gönüllerince eğlenip, Cumhuriyet Bayramını kutladı.

■ ERCAN AKGÜN