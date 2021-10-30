  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı

İzmir'de provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı

İzmir'de, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir’de provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı
AA

30.10.2021, 14:40

İzmir'de, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulundukları belirlendi.

Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.