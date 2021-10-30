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İzmir'de provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı

İzmir'de, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.