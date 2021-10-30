Yolsuzluk operasyonunda 2 kişi serbest kaldı

İZMİR Buca Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırarak devleti 17,5 milyon lira zarara uğrattıkları iddiası ile geçen çarşamba günü aralarında belediye personeli ile özel şirket çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, özel şirket çalışanı 3 kişi ise adreslerinde bulunamadı. Gözaltına alındıktan sonra poliste ifade veren 3 belediye çalışanı önceki gün serbest kalırken, ifadesi alınan 9 kişi ise tutuklanma talebi ile dün nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan belediye personellerinden Berat A. ile Mehmet Fatih B. serbest bırakılırken, diğer 7 şüphelinin ifadelerinin halen sürdüğü kaydedildi.

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