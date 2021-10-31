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Haberler İzmir Baskan İduğ’dan dönüşüm çağrısı

Baskan İduğ’dan dönüşüm çağrısı

Baskan İduğ’dan dönüşüm çağrısı

31.10.2021

30 Ekim'de yaşanan depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Bornova'nın Belediye Başkanı Mustafa İduğ İzmir'i bekleyen daha büyük bir deprem tehlikesi olduğunu hatırlattı. "Bu korktuğumuz İzmir depremi değil, İzmir'e gösterilmiş bir sarı karttı" diyen İduğ, "Çok zor günler yaşadık, ders çıkartmamız gerekiyor. Yaşadığımız acının tekrarlamaması, yeni canlarımızı kaybetmemek için sadece Bornova'da ya da İzmir'de değil Türkiye genelinde eskimiş ve sağlığı bozulmuş yapı stoğumuzu güncellememiz gerekiyor" dedi.
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