Bu acı unutulmaz

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçtiğimiz yıl gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişi anıldı. Saat 14.30'da depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na karanfil bırakıldı. Ardından depremde ölen vatandaşlar için saygı yürüyüşü yapılarak, 30 Ekim Deprem Anıtı'nın açılışı için Bayraklı'daki Hasan Ali Yücel Parkı'na geçildi.

117 KİŞİNİN İSMİ BULUNUYOR

Depremin gerçekleştiği saat olan 14.51'de anıt önünde itfaiye sireni eşliğinde saygı duruşu yapıldıktan sonra, 117 beyaz balon gökyüzüne bırakıldı ve 'Elimi Tutar Mısın?' isimli belgesel izlendi. Ayrıca yedi merkez ilçede 15 noktada 18 bin 500 kişilik lokma dağıtıldı. Bir anıt geçidi niteliği taşıyan 30 Ekim Deprem Anıtı'nın başlangıç noktasında yer alan panolarda, depremin olduğu tarih ve saat ile depremde kaybedilen 117 kişinin isimlerinin yazıldığı görüldü. Ayrıca panoya eklenen kuş figürlerinin, kaybedilen vatandaşların sonsuzluğa uçuşlarını temsil ettiği kaydedildi.

MECLİS GÜNDEMİNE GİRECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uzundere'de depremzedelere tahsis edilen konutların kullanımının altı ay daha uzatıldığını, mevcut yapıların hak kaybı yaşanmadan yapılaşmasını sağlayan bölgelerin belirlenmesi için verilen beş aylık sürenin de yine aynı şekilde uzatıldığını söyledi. Başkan Soyer, orta ve ağır hasarlı yapıların hızla dönüşmesini sağlamak için emsal artışını meclis gündemine getireceğini de sözlerine ekledi.

KUSURSUZ SANDIKLARI BİNA BASLARINA YIKILDI

EN fazla kaybın yaşandığı Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtulan anne Sema Okay ile 13 yaşındaki kızı Fatma Okay, o günü anlattı. Kemalpaşa ilçesinde yüksek binalardan uzak bir yaşam süren anne-kız, oturdukları binanın kusursuz olmadığını depremde anladıklarını söyledi.

'GÖZÜMÜ KAPATIP HAYAL KURARAK DUA ETTİM'

ANNESİNİN 2, kendisinin de 4 saat enkaz altında kaldığını belirten Fatma Okay, "Bina yıkıldığında öldüğümü sandım ama sonra annemle birbirimizi teselli etmeye başladık. Ekiplere sesimizi ben duyurdum. Üstümüzdeki bina kalıntılarını kaldırdıklarında aydınlığı gördük. O an gözümü kapatıp güzel şeyler düşünmeye çalıştım. Hayal kurdum. Enkazla ilgilenmedim. Gözümü açtığımda annemi çıkarmışlardı. Enkazda tek kalmıştım. Beni kurtarıp sedyeye koyduklarında gözümü açtım ve gökyüzünü gördüm. O an Allah'a şükrettim" dedi.

AYDA AİLESİYLE HAYATA TUTUNDU

30 Ekim'deki depremde enkaz altından tam 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin, depremin sembol isimlerinden biri olmuştu. Depremde eşini kaybeden, oğlu Atakan ve 4 yaşındaki Ayda ile hayatına devam baba Uğur Gezgin, "Üçümüz birbirimize bağlanmış durumdayız" dedi.

"ANNEYE ÖZLEM HEP VARDI"

DEPREMİN simge isimlerinden biri olan 4 yaşındaki Ayda, ağabeyi Atakan ve babası Uğur Gezgin ile hayatına devam ediyor. Geçen bir yıllık sürecin kendileri için zor olduğunu, çocuklarının psikolojik tedavi görmeye devam ettiğini belirten baba Uğur Gezgin, "Atakan ve Ayda, depremden önce de çok iyi anlaşıyordu. Şimdi de çok iyi anlaşıyorlar. Anne özlemi oluyor. Ancak genel anlamda Ayda iyi. Okulunu, arkadaşlarını, öğretmenlerini seviyor. Sonuçta üçümüz birbirimize bağlanmış durumdayız" diye konuştu.

Mert ALPDÜNDAR