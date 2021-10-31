Damattan kayınpedere öldüren yumruk

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Günay Söker isimli kadın, boşandığı eski eşinin eve gelmesiyle dehşeti yaşadı. Gazikent Mahallesi 80/2 sokakta meydana gelen olayda, H.M. isimli şahıs konuşmak için boşandığı eşi Günay Söker'in evine geldi. Bu sırada Söker'in babası Tanju Söker de evdeydi. Eski damadıyla kızının tartışmasına tanık olan baba Söker, araya girerek H.M'yi sakinleştirmeye çalıştı.

DARBEYLE YERE YIĞILDI

Öfkeli adam bu kez de eski kayınpederi Tanju Söker ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında arbede çıktı. Günay Söker kavgayı ayırmaya çalışırken, H.M, kalp hastası olan Tanju Söker'in göğsüne yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan yaşlı adam bir süre sonra hareketsiz kaldı. Babasının durumunu gören Günay Söker, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine polisin geleceğini anlayan H.M, evden kaçarak uzaklaştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede baba Tanju Söker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babasını kaybeden Günay Söker sinir krizi geçirirken, polis H.M'nin peşinde düştü. Kısa sürede yakalanan katil damat, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hayatını kaybeden Tanju Söker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilirken, eski damat H.M. ise savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FATİH ŞENDİL